Ataques de Israel deixam 25 mortos em Gaza neste domingo

ROMA, 20 ABR (ANSA) – Pelo menos 25 pessoas morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza desde o amanhecer deste domingo (20), segundo boletim divulgado pela agência de defesa civil do enclave palestino, que é controlado pelo Hamas.

Após dois meses de um frágil cessar-fogo, Israel retomou os bombardeios contra Gaza em 18 de março, dando novo impulso a uma guerra que já dura um ano e meio e fez mais de 51 mil vítimas, a maioria delas civis.

“Desde o amanhecer, os ataques aéreos israelenses mataram 20 pessoas e feriram dezenas, incluindo mulheres e crianças, por toda a Faixa de Gaza”, disse Mahmud Bassal, porta-voz da defesa civil, à agência AFP.

Além disso, outros cinco indivíduos morreram em um bombardeio com drone em Rafah, no extremo-sul do enclave. A guerra foi desencadeada após os atentados terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, pior ataque na história de Israel e que deixou 1,2 mil mortos, também civis em sua maioria.

O grupo fundamentalista sequestrou na ocasião 251 pessoas, das quais 58 continuam em Gaza, porém o exército de Israel estima que pelo menos 34 estejam mortas. (ANSA).