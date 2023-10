Ataques de Israel contra Hamas já mataram 2 mil crianças em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2023 - 11:01 Para compartilhar:

FAIXA DE GAZA, 23 OUT (ANSA) – O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta segunda-feira (23) que os bombardeios de Israel deixou ao menos 2.055 crianças mortas na Faixa de Gaza.

Segundo boletim divulgado, desde o último dia 7 de outubro, data no qual o grupo fundamentalista islâmico iniciou uma ofensiva contra o território israelense, pelo menos 5.087 pessoas foram mortas até agora, enquanto outras 15.273 ficaram feridas.

Números publicados pela ONU recentemente já haviam revelado que a grande maioria das mortes na Faixa de Gaza é composta por mulheres e crianças. Os dados informaram ainda que, sem local para guardar esses corpos, os palestinos estão enterrando as vítimas da guerra sem identificação em valas comuns.

Por outro lado, o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, informou hoje que, desde o início do conflito, foram recuperados mais de mil corpos de terroristas do Hamas no território israelense, na área próxima à Faixa de Gaza e ao longo da barreira de segurança.

Segundo ele, as buscas continuam e é possível que este não seja o número definitivo. “Estes dados dão uma medida da dureza dos combates que ocorreram naquela área, e do heroísmo e coragem demonstrados pelos combatentes israelenses, homens e mulheres, bem como pelos civis e outras forças de segurança que enfrentaram assassinos bárbaros e sanguinários”. O conflito entre Israel e Hamas já deixou até o momento mais de 6 mil mortos no total, sendo mais de 4,6 mil em Gaza e 1,4 mil em Israel. (ANSA).

