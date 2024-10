Ataques contra capacetes azuis são ‘inaceitáveis’, afirma premiê italiana durante visita ao Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2024 - 13:33 Para compartilhar:

Os ataques contra os capacetes azuis da ONU mobilizados no sul do Líbano são “inaceitáveis”, afirmou, nesta sexta-feira (18), em Beirute, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que é a primeira líder estrangeira a visitar este país do Oriente Médio desde a intensificação do conflito entre Israel e Hezbollah.

A Itália, que também ocupa a presidência rotativa do G7, é o segundo país que mais contribui com tropas – cerca de 900 militares – para a missão de manutenção da paz da ONU no Líbano (Unifil), que acusa Israel de ataques “deliberados” contra seus efetivos.

Meloni foi recebida no aeroporto Rafic Hariri de Beirute, a capital, por seu homólogo libanês, Najib Mikati, segundo os serviços italianos.

A chefe do governo italiano considerou “inaceitável” direcionar ataques contra os capacetes azuis no sul do Líbano e pediu que a Unifil, que conta atualmente com 10.000 soldados, “seja reforçada”.

“Somente reforçando a Unifil e mantendo sua imparcialidade poderemos virar a página” na guerra no Líbano, que é travada pelo movimento islamista Hezbollah e Israel, indicou Meloni em declarações ao lado de Mikati.

O primeiro-ministro libanês, por sua vez, pediu que a “solução diplomática prevaleça sobre a guerra”.

“O cessar-fogo é a prioridade número um” para interromper “os ataques contra os civis e as destruições de vilarejos”, afirmou.

Mikati denunciou ainda “as ameaças de Israel que incitam a Unifil a se retirar e os ataques contra [os capacetes azuis], que são uma violação flagrante do direito internacional”.

Segundo fontes italianas, a primeira-ministra de extrema direita se reuniu com o comandante da Missão Bilateral Italiana no Líbano (Mibil), que oferece apoio material e treinamento ao Exército libanês.

Na semana passada, a Unifil acusou as tropas israelenses de disparar “repetidamente” e “deliberadamente” contra suas posições.

Cinco capacetes azuis ficaram feridos e as posições da missão sofreram “muitos danos”, segundo a mesma.

A primeira-ministra chegou a Beirute vindo da Jordânia, onde se reuniu com o rei Abdullah II, com quem discutiu “os esforços conjuntos para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns israelenses”, segundo um comunicado.

Os dois líderes reiteraram a necessidade de “um processo político que leve à solução de dois Estados”, um Estado palestino e o Estado de Israel, conforme a mesma fonte.

ar/pc/sag/aa/jb/dd