Ataques contra bases de grupos pró-Irã no Iraque deixam um morto e 24 feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/12/2023 - 6:20 Para compartilhar:

Uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas nesta terça-feira no Iraque em ataques contra três bases de grupos pró-Irã, informaram fontes das forças de segurança à AFP.

Um ataque atingiu uma base do grupo Al-Hashd Al-Sha’abi (Unidades de Mobilização Popular, UMP) em Hilla, capital da província de Babilônia, ao sul de Bagdá, afirmou um funcionário do ministério iraquiano do Interior.

Uma pessoa morre e 20 ficaram feridas no local.

Em outro ataque, em Wasit, sul do Iraque, quatro pessoas ficaram feridas.

Poucas horas antes do anúncio iraquiano, as forças militares dos Estados Unidos informaram que atacaram alvos no Iraque.

“As forças militares dos Estados Unidos realizaram ataques necessários e proporcionais contra três instalações usadas pela Kataeb Hezbollah e grupos afiliados no Iraque”, afirmou o secretário de Defensa, Lloyd Austin, em um comunicado.

lk/hj/gk/zm/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias