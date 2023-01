Ataques com mísseis aumentam na Ucrânia; ao menos 5 morrem

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/01/2023 - 14:03 Compartilhe

ROMA, 14 JAN (ANSA) – O sábado (14) foi marcado por uma série de ataques com mísseis da Rússia contra várias regiões da Ucrânia, incluindo a área da capital Kiev, informam as autoridades locais. Em Dnipro, ao menos cinco pessoas morreram e 27 ficaram feridas em uma ação que atingiu um prédio residencial.





Segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, entre os feridos retirados dos escombros do prédio “estão seis crianças, todas no hospital”. O ataque também foi confirmado pelo vice-chefe do Gabinete da Presidência da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, que postou uma foto do edifício bastante afetado.

O presidente do país, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo em que pede “memória eterna a todos aqueles que perderam a vida por conta do terror russo”.

“O mundo deve parar o mal. A remoção dos escombros em Dnipro continua e todos os serviços estão funcionando. Estamos lutando por cada pessoa, por cada vida. Encontraremos todos os envolvidos no terror e todos serão considerados responsáveis. Ao máximo”, afirmou o mandatário.





O alarme aéreo ainda está em vigor por todo o território porque, conforme Kiev, caças russos estão “sobrevoando nossas cidades”. “Acreditem nas forças armadas ucranianas e permaneçam nos refúgios”, pediu o governador da região de Mykolaiv, Vitalii Kim, ao portal Ukrainska Pravda.

Já sobre Soledar, cidade que vive um intenso combate em campo e também de narrativas, as “batalhas continuam ferozes”, disse a vice-ministra da Defesa de Kiev, Hanna Malyar.

“Nossos soldados estão repelindo os contínuos ataques do inimigo, seja de dia, seja de noite. O inimigo sofreu pesadas perdas, mas continua a seguir as ordens criminosas de seu comando”, disse a representante.

Nesta sexta-feira (13), a Rússia chegou a anunciar a conquista da cidade, com o apoio do grupo paramilitar Wagner, mas Kiev nega a informação deste então.

Tanques Challenge 2 – O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou ao presidente ucraniano a “ambição de aumentar o apoio à Ucrânia também através do fornecimento dos tanques Challenge 2 e novos sistemas de artilharia”.

De acordo com o porta-voz do governo britânico, Sunak e Zelensky “acolheram favoravelmente outros compromissos internacionais nesse sentido, incluindo a oferta da Polônia de fornecer os carros armados Leopard”.





Vaticano – Neste sábado, o esmoleiro do papa Francisco, cardeal Konrad Krajewski, anunciou o envio de mais um caminhão com ajuda humanitária para a área de Zaporizhzhia, no meio do fogo cruzado entre russos e ucranianos.

Em parceria com a igreja greco-católica e também com as doações acima do esperado em uma campanha para arrecadar blusas térmicas, Krajewski informou que serão enviados, além das roupas especiais, mais geradores para energia elétrica.

Ao todo, a “vaquinha” online arrecadou mais de 300 mil euros, três vezes mais do que a meta anunciada antes do Natal. (ANSA).

