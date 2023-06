Ataques cibernéticos na Itália aumentam após guerra na Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 19 JUN (ANSA) – Os ataques cibernéticos na Itália aumentaram devido à guerra na Ucrânia, de acordo com um relatório anual divulgado nesta segunda-feira (19) pela Agência de Segurança Cibernética Nacional (ACN).

O documento lista 1.094 “incidentes cibernéticos” em 2022, incluindo ataques de malwares, phishing, ransomwares e invasões de caixas de e-mail.

Desse total, pelo menos 126 tiveram impacto confirmado na vítima. De acordo com o relatório, houve um “aumento acentuado na atividade maliciosa contra setores governamentais e infraestruturas críticas”.

Esse fenômeno, segundo a agência, se aguçou com a guerra da Rússia na Ucrânia, e a Itália está entre os países “mais afetados pela disseminação generalizada de malwares e ataques cibernéticos direcionados, especialmente contra os setores de saúde e energia”.

O próprio site da ACN chegou a ser alvo de um ataque do tipo DDoS, que consiste no envio em massa de falsos pedidos de acesso a sistemas informáticos para sobrecarregá-los e tirá-los do ar.

Ao todo, a agência contabilizou 160 ações cibernéticas contra instituições públicas italianas em 2022, sendo que 57 tiveram impacto confirmado, como o mau funcionamento de sistemas e atrasos em serviços. (ANSA).

