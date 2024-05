Ataques, audiência estrondosa e lado humano de William Bonner: âncora se despede do RS

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/05/2024 - 12:57 Para compartilhar:

De volta pra casa! Na noite de quarta-feira, 15, William Bonner, 60, anunciou no ‘Jornal Nacional’ que chegou ao fim sua cobertura na tragédia do Rio Grande do Sul, após duas semanas no estado que foi brutalmente atingido pelas fortes chuvas. O âncora, que retornará aos estúdios Globo no Rio de Janeiro, afirmou que o jornalismo da emissora seguirá com uma grande equipe no local.

+Hostilizado na cobertura da tragédia no RS: saiba fatos curiosos sobre William Bonner

+Entenda por que a Globo está sofrendo ataques na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul

“Esta aqui é a última edição do Jornal Nacional apresentado direto de Porto Alegre. Amanhã, eu tô voltando para as minhas atribuições na redação do Jornal Nacional e no estúdio, ao lado da Renata Vasconcellos, mas as equipes de reportagem da Globo vão continuar aqui mantendo essa parceria com a RBS por tempo indeterminado. Importante dizer isso com clareza: por tempo indeterminado”, anunciou Bonner.

“Essa equipe tem trabalhado aqui junto aos colegas da RBS, que vocês veem aqui, numa cobertura jornalística que tá ajudando o Brasil e os brasileiros a compreender a dimensão da calamidade que estamos vendo aqui. Vendo e enfrentando”.

“Os meus colegas repórteres que precisam voltar pra casa nesse momento vão ser substituídos por outros colegas repórteres que tão chegando do Rio de Janeiro, como Betty Luquesi, de Brasília vem o Vladimir Netto e de São Paulo vem o Bruno Tavares. Isso agora e vai continuar, porque o compromisso de solidariedade da Globo com o povo gaúcho permanece”, finalizou William Bonner.

A TV Globo enviou 68 profissionais das equipes de jornalismo e tecnologia para a cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul. Haverá um esquema de revezamento de equipe do canal para manter a cobertura da tragédia.

Durante as transmissões ao vivo direto do RS, Bonner se emocionou com a situação das vítimas das enchentes, foi atacado por alguns moradores do local, – que acusaram a emissora de explorar a tragédia por audiência – , precisou de seguranças e não tem previsão de retornar aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Conservadora, boa parte da população do Rio Grande do Sul repudia posicionamentos políticos da TV Globo. Além disso, os moradores locais ficaram indignados com o fato de a emissora ter priorizado a transmissão do show da Madonna no Rio de Janeiro, para só então investir em uma cobertura mais ampla da tragédia que acomete o estado neste momento.

A nossa reportagem lista alguns momentos marcantes de William Bonner no Rio de Grande do Sul. Confira!

Globo acusada de explorar tragédia por audiência

A TV Globo se tornou alvo de críticas de alguns internautas por conta da cobertura do desastre no Rio Grande do Sul. Após colocar jornalistas e apresentadores na região da afetada pela chuva, um grupo de usuários da redes sociais se revoltou e acusou a emissora de explorar o caso para lucrar audiência.

Ana Paula Araújo surgiu diretamente do local para comandar o ‘Bom Dia Brasil’. Em seguida, foi a vez de Patrícia Poeta – que é gaúcha – aparecer de um outro ponto afetado pelas enchentes para apresentar o ‘Encontro’.

“Não estou aguentando essa cara de bost* da Patrícia Poeta. Globo e a Capacho estão ali explorando o desastre. Mas que nojo, lixo!”, disse uma usuária do X, antigo Twitter.

“Mas e a TV Globo, que até ontem só falava de Madonna, ‘descobriu’ que o Sul está de baixo d’água e mandou até Patrícia Poeta (sem maquiagem, para ajudar na narrativa que fazem jornalismo de verdade) para apresentar o problema lá da rua”, disparou outro seguidor na rede social.

Bonner se emociona

Bastante emocionado, William Bonner atualizou os telespectadores da TV Globo sobre a tragédia no RS. “Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história com bairros inteiros sem água e sem luz. Em todo estado, passam de 1 milhão as pessoas afetadas. Oficialmente, mas de 80 mortes estão confirmadas, os desaparecidos passam de uma centena. A força aérea brasileira usa drones para localizar moradores isolados. Bombeiros de todo o país unem nos esforços de resgate e as doações chegam de todas as regiões”, disse Bonner na abertura do jornalístico.

“A partir de hoje, o desastre que os brasileiros viram se avolumando desde a semana passada no Rio Grande do Sul passam a ser apresentador aqui, onde os fatos estão se desenrolando”, afirmou o âncora do ‘JN’.

e assim o Bonner encerrou a sua participação no #JornalNacional diretamente de Porto Alegre emocionado e assim a edição de hoje é de colecionador #JN pic.twitter.com/f2qeIMhIzx — Allan (@limalblue) May 7, 2024

William Bonner é atacado no RS

William Bonner ficou constrangido após um morador do Rio Grande do Sul tecer críticas à Globo. “Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é fácil vir falar”, disse o homem.

“Eu quero entender porque o povo de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está ajudando e aí aparece o pessoal agora para gravar. Esse serviço lixo! Não temos nada a perder”, continuou, em tom de revolta.

Bonner não rebateu as críticas. Contudo, o morador não desistiu de atacar o jornalista e sua equipe.

“Você vai ficar quieto por quê? Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto os gaúchos estavam debaixo d’água. Canoas estava debaixo d’água. Pessoas morreram enquanto a Janja estava vendo Madonna, enquanto Luciano Huck estava pagando pau para o pessoal da Madonna”, disparou.

Assista ao vídeo:

Globo contrata seguranças após Bonner sofrer ataques

Após os episódios envolvendo os constantes ataques contra equipes da Globo, a emissora enviou seguranças ao local para proteger algumas equipes. No ataque a William Bonner, por exemplo, haviam seguranças de plantão, que não permitiram o morador em questão se aproximar muito do apresentador.

Isolado em navio

Devido a revolta dos gaúchos – que são contra a cobertura da TV Globo às enchentes no Rio Grande do Sul, William Bonner resolveu se isolar em um navio da Marinha.

Bonner seguiu apresentando o telejornal a bordo da embarcação, para evitar novos episódios como o que enfrentou e visando maior segurança. Além do jornalista, outras equipes da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, também foram alvos de ataques de moradores do RS.

Apoio da esposa

Por meio das redes sociais, a fisioterapeuta Natasha Dantas, esposa de William Bonner, rasgou elogios para a cobertura jornalística do marido na tragédia no Rio Grande do Sul. “Incansável. Humano. Amoroso. Orgulho de você. Te amo”, disse ela no Instagram.

Audiência estrondosa

A cobertura no ‘Jornal Nacional’ no Rio Grande do Sul elevou audiência e teve o maior alcance de 2024, chegando a 66 milhões de brasileiros na última semana. No dia 6 de maio, o ‘JN’ marcou 26 pontos, segundo dados do PNT (Painel Nacional de Televisão), e registrou a maior audiência em sete meses.