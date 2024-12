Ataques aéreos noturnos de Israel deixam quase 30 mortos em Gaza

GAZA, 22 DEZ (ANSA) – A Defesa Civil da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, informou neste domingo (22) que quase 30 pessoas morreram em diversos ataques noturnos realizados por Israel no enclave palestino.

Um dos bombardeios das Forças de Defesa de Israel (IDF) teria atingido uma antiga escola que supostamente abrigava pessoas deslocadas. Ao todo, oito pessoas teriam morrido no local, incluindo quatro menores de idade.

Outro ataque israelense, segundo a Defesa Civil do enclave, atingiu um bloco de apartamentos em Deir al-Balah, matando 13 pessoas.

As IDF afirmaram que o bombardeio da antiga escola durante a noite foi uma “ação direcionada precisa”, pois os combatentes do Hamas tinham “um centro de comando e controle” no edifício.

(ANSA).