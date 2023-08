Ataques aéreos no oeste da Ucrânia deixam três mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2023 - 5:59 Compartilhe

Ao menos três pessoas morreram em ataques aéreos russos contra as cidades de Lviv e Lutsk, no oeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (15).

Em Lutsk, um ataque atingiu uma empresa, informou Yuriy Poguliaiko, governador da região de Volinia, da qual Lutsk é a capital.

“Segundo as primeiras informações, infelizmente, três pessoas morreram e três ficaram feridas no ataque”, afirmou o prefeito da cidade, Igor Polishchuk.

Lutsk fica a menos de 100 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia.

Em março do ano passado, quatro soldados ucranianos morreram e seis ficaram feridos em ataques russos contra o aeroporto militar da cidade.

Outro ataque atingiu Lviv, a grande cidade do oeste da Ucrânia, que fica 150 km ao sudoeste de Lutsk.

“Vários mísseis foram derrubados, mas também ocorreu um ataque em Lviv que atingiu edifícios residenciais”, disse o prefeito Andriy Sadovyi.

Pessoas feridas receberam atendimento médico, de acordo com as autoridades.

Distante da frente de batalha, Lviv sofreu menos com a guerra que outras grandes cidades ucranianas.

Porém, em julho, 10 pessoas morreram em um ataque russo contra a cidade.

