Ataques aéreos de Israel matam ao menos 22 em Gaza, segundo médicos palestinos

Reuters 14/12/2024 - 19:53

Ao menos 22 palestinos foram mortos por ataques aéreos israelenses em Gaza neste sábado, 14, de acordo com o relato de médicos que estão na região. O exército de Israel declarou ter como alvo homens armados que operavam em abrigos e depósitos de suprimentos de ajuda.

Dez mortes aconteceram em um ataque aéreo perto do prédio da prefeitura em Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, onde as pessoas se reuniam para receber ajuda, segundo os relatos.

As vítimas estavam sendo transportadas a pé e em carros particulares do local do ataque para o hospital. O ataque matou o chefe do comitê administrativo do Hamas no centro de Gaza, Diab Ali al-Jaru, conforme uma fonte do grupo radical islâmico.

O exército israelense disse que al-Jaru, que também era prefeito de Deir Al-Balah, era o alvo do ataque e que ele havia auxiliado militantes do Hamas. Mais quatro pessoas foram mortas em um ataque separado na área

Mais cedo, aeronaves israelenses atingiram militantes e esconderijos de armas perto de um depósito de itens de ajuda, disseram os militares, depois que homens armados dispararam foguetes de lá contra Israel. Outro foguete foi disparado de Gaza contra Israel neste sábado, disseram os militares.

Um ataque separado na Cidade de Gaza em um antigo abrigo teve como alvo combatentes do Hamas, disseram os militares. Ao menos sete pessoas foram mortas naquele ataque, disseram médicos palestinos, incluindo uma mulher e seu bebê.

A Reuters não conseguiu confirmar se algum dos mortos era combatente. O Hamas não divulga suas baixas, e o Ministério da Saúde palestino não distingue em seu número diário de mortos entre combatentes e não combatentes.