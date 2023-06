Ataques a delegacias de polícia no Vietnã deixam mortos e feridos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2023 - 9:38 Compartilhe

Várias pessoas morreram, e outras ficaram feridas, em tiroteios ocorridos neste domingo (11) contra duas sedes da polícia na região das Terras Altas, no centro do Vietnã, informaram as autoridades.

Seis pessoas foram detidas por ligação com os tiroteios no distrito de Cu Kuin, província de Dak Lak, de acordo com o site do Ministério da Segurança Pública.

A polícia continua procurando outros suspeitos.

Os ataques contra as delegacias de polícia das localidades de Ea Tieu e Ea Ktur ocorreram nas primeiras horas de domingo, segundo o ministério.

Várias pessoas, incluindo policiais, funcionários locais e civis, morreram, ou ficaram feridas, acrescentou o ministério, sem divulgar números exatos.

As Terras Altas do Vietnã, lar de várias minorias étnicas, são consideradas uma área sensível. Têm sido, há muito tempo, um foco de insatisfação, por questões como direitos sobre a terra.

