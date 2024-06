Ataque ucraniano mata 5 pessoas na Crimeia ocupada

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 JUN (ANSA) – Um ataque ucraniano em Sebastopol, importante cidade da Crimeia ocupada pela Rússia, deixou pelo menos cinco pessoas mortas e mais de 100 feridas, de acordo com as autoridades locais.

Diversas explosões foram registradas na península, e a ponte que a conecta à Rússia foi fechada por precaução. Segundo o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, entre os cinco mortos estão três crianças, sendo que outras cinco estariam na UTI.

O Ministério da Defesa de Moscou culpou os Estados Unidos pelo ataque, que teriam sido efetuados com mísseis Atacms, de fabricação americana.

“Todas as especificações de voo para o uso dos Atacms foram inseridas por especialistas dos EUA com base nos próprios dados de reconhecimento via satélite. Por esse motivo, a responsabilidade do ataque deliberado contra civis em Sebastopol recai sobretudo em Washington, que forneceu essas armas à Ucrânia, e no regime de Kiev”, diz uma nota oficial.

De acordo com a pasta, os bombardeios “não ficarão impunes”, enquanto Razvozhayev declarou um dia de luto na cidade para esta segunda-feira (24). (ANSA).