Ataque ucraniano em retaliação mata dezenas na Rússia

Cidade fronteiriça de Belgorod foi bombardeada um dia depois de a Ucrânia sofrer uma das piores investidas desde o início da invasão. Moscou, que acusou terrorismo, ouviu reprimendas no Conselho de Segurança da ONU.A cidade russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, foi alvo de severos bombardeios ucranianos neste sábado (30/12), um dia após o país sofrer o que teria sido a maior investida aérea russa desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. A resposta de Kiev, uma das piores escaladas do conflito para o lado russo desde então, resultou na morte de ao menos 21 pessoas, com outras dezenas feridas.

Na madrugada anterior, a Ucrânia registrou um ataque que danificou a infraestrutura civil e deixou um saldo de ao menos 39 mortos e outros 160 feridos. No sábado, outro ataque russo à cidade de Kharkiv fez outras 16 vítimas.

Governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov disse que o Exército ucraniano abriu fogo no centro da capital de mesmo nome, e disse que havia três crianças entre os mortos e outros 110 feridos – as informações não puderam ser verificadas de forma independente. Gladkov anunciou o cancelamento das celebrações de Ano Novo.

Em vídeos da cidade publicados nas redes sociais, é possível ver densas colunas de fumaça negra, carros em chamas e explosões.

Segundo a agência de notícias russa Interfax, o presidente Vladimir Putin instruiu seu ministro da Saúde, Mikhail Murashko, a liderar uma equipe enviada a Belgorod para reagir à crise.

Reprimendas no Conselho de Segurança

O Kremlin convocou uma sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o ataque, que qualificou de "terrorismo deliberado". O país acusa a Ucrânia de ter utilizado bombas de fragmentação, que são proibidas pela lei internacional – a mesma acusação já foi feita contra a Rússia.

É "um ataque cego e deliberado contra um alvo civil", disse o embaixador russo na ONU, Vassili Nebenzia. Segundo ele, a Ucrânia alvejou um centro esportivo, um ringue de patinação e uma universidade.

Aliados ucranianos contra-argumentaram que foi a Rússia quem iniciou o conflito. "Há centenas de milhares de soldados russos na Ucrânia. Não há um único soldado ucraniano na Rússia", afirmou o enviado britânico Thomas Phipps. "Se a Rússia quer alguém para culpar pelas mortes de russos nessa guerra, deveria começar pelo presidente Putin."

A Ucrânia não comentou o ataque a Belgorod oficialmente.

A região fronteiriça de Belgorod fica a 30 km da Ucrânia e tem sofrido bombardeios desde o início da guerra, mas o dano desta vez é algo sem precedentes – e é, ainda assim, incomparável às perdas no lado ucraniano.

