Ataque ucraniano deixa dois mortos em região na fronteira com a Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/03/2024 - 12:25

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida nesta sexta-feira (8), em um ataque ucraniano com drones contra uma vila russa na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional.

“Os arredores da vila de Rozhdestvenska, no distrito de Grayvoron, foram atacados pelas Forças Armadas ucranianas com três drones kamikazes. As explosões deixaram dois mortos e um gravemente ferido”, declarou Viacheslav Gladkov no Telegram.

Há meses, o região de Belgorod e outras que fazem fronteira com a Ucrânia são alvo de ofensivas quase diariamente.

Na terça-feira, o serviço de inteligência militar de Kiev reivindicou a responsabilidade por um ataque com drones contra um depósito de petróleo na vila de Dolgoe, 90 quilômetros ao norte de Belgorod.

No final de dezembro, esta capital regional foi atacada, deixando 25 mortos e mais de 100 feridos no ataque mais sangrento contra civis na Rússia desde o início da ofensiva em grande escala de Moscou contra a Ucrânia.

Centenas de pessoas, sobretudo crianças, foram retiradas de Belgorod após o ataque.

