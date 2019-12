Ataque terrorista deixa dezenas de mortos em Mogadíscio

ROMA, 28 DEZ (ANSA) – Pelo menos 76 pessoas morreram e 70 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba, na manhã deste sábado (28), em Mogadíscio, na Somália. O atentado foi reivindicado pelo grupo Al-Shabaab, informou a emissora “CNN”. Segundo as autoridades locais, a ofensiva ocorreu em um posto de alfandegário, localizado na fronteira da capital do país com a cidade de Afgoye, por volta das 8h (horário local), quando um suposto homem-bomba explodiu seu veículo. Diversas vítimas foram levadas para o hospital Medina em estado grave. Fontes médicas revelaram que o número de mortos ainda pode subir a qualquer momento. Entre os mortos estão estudantes universitários que estavam em um ônibus e dois engenheiros turcos, que no momento da explosão realizavam obras na estrada que liga Mogadíscio a Afgoye, de acordo com a Embaixada da Turquia na capital somali.

Este é um dos ataques mais sangrentos registrado na capital há anos. No entanto, a Somália é constantemente palco de atentados cometidos pelos terroristas do Al-Shabaab, que tem vínculos com a Al-Qaeda. (ANSA)