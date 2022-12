Ataque russo na véspera de Natal mata sete na Ucrânia

Deutsche Wellei Deutsche Welle - https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 24/12/2022 - 12:05 Compartilhe

Bombardeio no centro da cidade de Kherson atingiu prédios civis e também deixou ao menos 56 feridos, 18 deles com gravidade. Zelenski classificou ato como "terror".Um ataque russo no centro da cidade ucraniana de Kherson neste sábado (24/12), em plena véspera de Natal, matou ao menos sete pessoas e deixou outras 58 feridas, sendo 18 delas com gravidade, informaram autoridades da Ucrânia. A DW não pode chegar as informações de forma independente.





"Eles atacaram o mercado, shopping center, prédios residenciais, prédios administrativos – os locais onde há mais pessoas. Não há instalações militares por perto. Este é um ataque direcionado a civis", escreveu no Telegram o governador da região de Kherson, Yaroslav Yanushevich.

Um incêndio começou em um movimentado mercado de Natal após o bombardeio, segundo a agência de notícias francesa AFP.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, classificou o ato como "terror".





"Pela manhã, no sábado, na véspera de Natal, no centro da cidade. Estas não são instalações militares. Isto não é uma guerra de acordo com as regras definidas. Isto é terror, isto é matar para intimidar e ter prazer", afirmou Zelenski nas redes sociais.

O ataque ocorre na data que marca exatos 10 meses do começo da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

"O mundo deve ver e compreender o mal absoluto contra o qual estamos lutando", lamentou Zelenski. "Esta é a verdadeira vida da Ucrânia e dos ucranianos" nos dez meses de guerra, disse o presidente.

A cidade de Kherson foi capturada por tropas russas e libertada pelo exército ucraniano em 11 de novembro, depois de oito meses de ocupação. As tropas de Kiev conseguiram expulsar os russos da cidade após uma contraofensiva de vários meses.

Agora sob controle ucraniano, no entanto, Kherson é alvo regular de bombardeios russos, especialmente a instalações energéticas.

Alerta sobre ataques





O bombardeio deste sábado ocorreu horas depois de Zelenski alertar sobre o risco de ataques russos à Ucrânia durante as festas de fim de ano.

"Com a aproximação das festas de fim de ano, os terroristas russos podem se tornar ativos novamente", disse Zelenski em um vídeo na sexta-feira. "Eles desprezam os valores cristãos e quaisquer valores em geral."

Ele pediu aos ucranianos que prestem atenção às sirenes de ataque aéreo e ajudem uns aos outros.

Depois de meses com a Rússia atacando a infraestrutura da Ucrânia, milhões de ucranianos estão sofrendo cortes de energia e falta de água encanada e aquecimento.

Apesar da melancolia, os ucranianos em todo o país mostraram determinação em ainda comemorar as festas de fim de ano da maneira que puderem, com cidades como Kiev e Kharkiv instalando uma árvore de Natal.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que a estrutura de Natal na capital seria batizada de "árvore da Invencibilidade".

"Decidimos que não deixaríamos a Rússia roubar a celebração do Natal e do Ano Novo de nossos filhos", disse ele.

Outros ataques

Também neste sábado, as tropas russas atacaram locais perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

O estado-maior das forças armadas ucraniano disse que ocorreram três ataques com mísseis, 10 ataques aéreos e 62 ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes.

"Na direção de Bakhmut, o inimigo usou tanques, morteiros, canhões e artilharia de foguetes para abrir fogo contra 25 assentamentos, incluindo Spirne, Berestove, Soledar, Bakhmut, Klishchiivka, Chasiv Yar, Stupochky, Bila Hora, Dyliivka e Opytne, na região de Donetsk", detalhou o estado-maior em uma publicação no Facebook.

Ainda neste sábado, um homem de 72 anos foi morto em um ataque de morteiro em Kharkiv. Uma mulher de 74 anos, ferida por estilhaços, foi levada ao hospital.

le (Lusa, ots)

