Um bombardeio russo contra a região ucraniana de Sumy, uma área do nordeste do país na fronteira com a Rússia, matou pelo menos cinco civis, informou o comando local do Exército ucraniano.

“Segundo as informações preliminares, cinco civis morreram e uma casa particular foi atingida na localidade de Nova Sloboda, a 10 quilômetros da fronteira russa”, afirmou no Telegram o comando operacional ucraniano para o norte do país.

