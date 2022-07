Ataque russo em Toretsk mata ao menos 6 civis, acusa Kiev

KIEV, 18 JUL (ANSA) – Um novo ataque da Rússia na região de Donetsk causou ao menos seis mortes de civis nesta segunda-feira (18), acusa o governo ucraniano. Dessa vez, o prédio residencial ficava em Toretsk, uma localidade de porte médio com cerca de 30 mil habitantes.

“Um prédio foi destruído por um bombardeio na cidade de Toretsk nesta manhã. Os socorristas já recuperaram cinco corpos e três pessoas foram salvas dos escombros, mas uma delas morreu em um hospital”, informa o serviço de emergência estatal ucraniano em nota repercutida pela imprensa local.

Os trabalhos na área continuam e não se sabe quantas pessoas estavam no interior do prédio na hora do bombardeio.

A região de Donetsk é o principal alvo da nova fase da guerra após a queda da província vizinha de Lugansk, no último mês. As duas ficam no Donbass, área com grupos separatistas pró-Rússia que estão em guerra contra Kiev desde 2014.

Além disso, essa é a segunda vez que um prédio civil é atingido em uma ação militar da Rússia em Donetsk em cerca de uma semana.

No dia 10, um ataque contra um edifício residencial em Chasiv Yar deixou 47 mortos e nove feridos. (ANSA).