Ataque russo em Kramatorsk deixa mais de 10 mortos

ROMA, 28 JUN (ANSA) – Pelo menos 11 pessoas morreram após um ataque aéreo russo em Kramatorsk, importante cidade da província de Donetsk, no leste da Ucrânia.

O balanço é do serviço de emergência ucraniano, que também menciona mais de 60 feridos no bombardeio. Entre os mortos estão uma adolescente de 17 anos e duas irmãs de 14.

O ataque ocorreu na última terça-feira (27) e, segundo a Ucrânia, atingiu um restaurante no centro de Kramatorsk, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o alvo era um “ponto de deslocamento temporário do pessoal de comando da 6ª Brigada de Infantaria das Forças Armadas” de Kiev.

Já o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, definiu o ataque como “crime de guerra”.

“Em mais uma demonstração do terror que a Rússia impõe a civis ucranianos, um míssil de cruzeiro atingiu um restaurante e um centro comercial em Kramatorsk. Este local era um conhecido ponto de encontro para a imprensa internacional”, acrescentou.

Três colombianos ficaram feridos no ataque: o escritor Héctor Abad Faciolince, o ex-comissário da paz Sergio Jaramillo e a jornalista Catalina Gómez, que conversavam no restaurante com a escritora ucraniana Victoria Amelina.

Os três latino-americanos sofreram apenas ferimentos leves, mas Amelina está em estado grave devido a um traumatismo craniano. (ANSA).

