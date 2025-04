Ataque russo deixa dois mortos e mais de 50 feridos em Kiev

Autoridades da Ucrânia emitiram um alerta para um ataque de “míssil inimigo” em Kiev no começo desta quinta-feira (24). Explosões e voos de drones foram ouvidos na capital do país.

O prefeito Vitali Klitschko informou no aplicativo Telegram que duas pessoas morreram em Kiev. “Cinquenta e quatro pessoas ficaram feridas e trinta e oito delas foram hospitalizadas”, acrescentou.

“Kiev está sob ataque de mísseis inimigos”, anunciaram pouco antes no Telegram autoridades militares locais. O chefe de gabinete do presidente ucraniano denunciou no mesmo aplicativo que a Rússia atacava Kiev, Kharkiv e outras cidades com mísseis e drones. “Vladimir Putin não mostra mais do que o seu desejo de matar”, criticou.

O último ataque com mísseis contra a capital ucraniana havia sido no último dia 5, e deixou três feridos. O ataque desta quinta-feira ocorreu em meio a uma troca de acusações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos pela falta de acordo para uma trégua.

bur/nr/tw/db/lb