Ataque russo de mísseis mata duas pessoas no sul da Ucrânia

Um homem e uma mulher foram mortos neste sábado (29) em um ataque de mísseis russos na cidade de Zaporizhzhia, sul da Ucrânia, segundo autoridades locais.

O secretário do conselho da cidade, Anatoli Kurtev, informou pelo aplicativo Telegram que duas pessoas morreram e uma mulher ficou ferida.

O funcionário disse que “a onda de choque destruiu janelas de edifícios, danificando a infraestrutura de uma instituição de ensino e de um supermercado”.

A mídia ucraniana divulgou imagens dos momentos após o ataque, nas quais a fachada de um supermercado aparece destruída, e os corredores, desertos e sem luz, devido à explosão.

De acordo com as Forças Armadas ucranianas, o Exército russo lançou “cinco mísseis e fez 19 bombardeios aéreos” durante o dia, e disparou “30 vezes com lançadores de foguetes” contra posições em Kiev e em áreas habitadas.

