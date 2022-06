Ataque russo com mísseis deixa ao menos 16 mortos em shopping na Ucrânia, diz governo ucraniano

Por Simon Lewis

KREMENCHUK, Ucrânia (Reuters) – Dois mísseis russos atingiram um shopping center lotado na cidade de Kremenchuk, região central da Ucrânia, nesta segunda-feira, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo outras 59, segundo o serviço de emergências ucraniano.





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que mais de 1 mil pessoas estavam no local no momento do ataque, que segundo testemunhas causou um incêndio de grandes proporções e provocou colunas de fumaça no céu.

Um repórter da Reuters viu a estrutura carbonizada de um complexo de compras com o telhado desabado. Bombeiros e soldados retiravam pedaços retorcidos da estrutura de metal enquanto buscavam por sobreviventes.

“É impossível sequer imaginar o número de vítimas… é inútil esperar decência e humanidade da Rússia”, disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

“É um ato de terrorismo contra civis”, disse Dmytro Lunin, governador da região central de Poltava, sugerindo que não havia alvos militares próximos que a Rússia poderia estar mirando.

