Ataque russo com drone mata 4 pessoas na Ucrânia

ROMA, 23 AGO (ANSA) – Pelo menos quatro pessoas morreram em um bombardeio efetuado por um drone russo na província de Sumy, no nordeste da Ucrânia, nesta quarta-feira (23).

O ataque ocorreu na cidade de Romny e, segundo autoridades locais, atingiu uma escola. “Os russos destruíram um colégio e mataram pelo menos dois professores. Ainda há informações de que outros dois funcionários morreram nos escombros”, diz um comunicado da polícia.

Mais tarde, o chefe da administração militar do distrito de Romny, Denis Vashchenko, confirmou que as vítimas são a diretora da escola, sua vice, um bibliotecário e uma secretária.

Nas últimas semanas, Rússia e Ucrânia têm intensificado o uso de drones para tentar debilitar o lado oposto, enquanto ambas não registram avanços significativos nas frentes de batalha.

Na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, o governo local denunciou nesta quarta-feira a morte de três pessoas em um ataque com drone promovido por Kiev.

“As forças armadas ucranianas lançaram um artefato explosivo enquanto as pessoas estavam na rua. Dois homens morreram no local, e os médicos lutaram até o fim pela vida de outra vítima, mas seus ferimentos eram incompatíveis com a vida”, disse o governador Vyacheslav Gladkov. (ANSA).

