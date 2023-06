Ataque perto de assentamento israelense na Cisjordânia deixa 4 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 16:58 Compartilhe

Quatro pessoas morreram nesta terça-feira (20) em um ataque a tiros perto de uma colônia israelense na Cisjordânia ocupada, informou o Exército no dia seguinte a uma operação de suas forças em Jenin que deixou três palestinos mortos.

O Magen David Adom (MDA, o equivalente israelense da Cruz Vermelha) afirmou que quatro pessoas morreram no local e outras quatro ficaram feridas, uma delas em estado grave.

A identidade dos agressores e a nacionalidade dos mortos ainda são desconhecidas.

O Exército israelense disse que dois agressores abriram fogo perto de um posto de gasolina próximo ao assentamento Eli, no norte da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Um dos agressores foi “neutralizado” no local, segundo o Exército, que não informou se havia sido morto.

O segundo fugiu após o ataque, mas também foi “neutralizado” perto da cidade de Tubas, informou um comunicado da Agência de Segurança Interna (Shin Bet), o exército e a polícia.

O Ministério da Saúde palestino afirmou que um palestino morreu nesta mesma cidade por “disparos da ocupação” israelense.

O ataque ocorreu um dia depois de uma operação israelense na cidade de Jenin, na Cisjordânia, que levou à morte de seis palestinos.

Quase três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia. O território acolhe também cerca de 490.000 israelenses, estabelecidos em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.

– Seis mortos em Jenin –

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que suas forças estavam “trabalhando no terreno para ajustar contas com os assassinos”.

“Os que nos atacam estão no túmulo ou na prisão e aqui assim será”, declarou em um comunicado.

Em Jenin, os confrontos de segunda-feira deixaram 90 palestinos e oito membros das forças israelenses feridos.

A princípio, as autoridades palestinas relataram cinco mortes, mas o Ministério da Saúde elevou o número de mortos para seis nesta terça-feira.

Amjad Aref Fayyad Abou Jaas, de 48 anos, morreu por “ferimentos graves no abdômen por disparos da ocupação” israelense, disse a pasta. Seu corpo foi coberto por uma bandeira palestina durante o funeral em uma mesquita de Jenin.

Um porta-voz do grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, Hazem Qassem, disse que o ataque desta terça-feira foi uma “resposta aos crimes da ocupação” israelense em Jenin e outros locais.

– Forças israelenses matam palestino –





As forças israelenses também mataram na segunda-feira um palestino no sul da Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestino nesta terça-feira.

Zakaria Mohamed al Zaoul, de 20 anos, foi atingido por “munição real da ocupação israelense na cabeça, na cidade de Husan”, perto de Belém, disse em nota. Ele era membro da Jihad Islâmica, segundo comunicado desse grupo armado.

O Exército israelense afirmou que suas tropas estavam realizando “atividades de rotina” na cidade quando “um suspeito jogou coquetéis molotov” contra elas.

“Os soldados responderam com fogo real”, acrescentou.

Desde o início do ano, pelo menos 166 palestinos, 21 israelenses, um ucraniano e um italiano morreram no conflito israelense-palestino, de acordo com uma contagem da AFP com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.

Esses números incluem, do lado palestino, combatentes e civis, entre eles crianças. E do lado israelense, uma maioria de civis, inclusive menores, e três membros da minoria árabe.

