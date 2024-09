Ataque na fronteira entre Cisjordânia e Jordânia deixa 3 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 8 SET (ANSA) – Pelo menos três israelenses morreram neste domingo (8) em um ataque a tiros em um posto de controle localizado na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o responsável pela agressão se aproximou em um caminhão e abriu fogo contra os agentes israelenses. O atirador foi abatido momentos depois.

As operações da passagem King Hussein, também conhecida como Allenby, foram encerradas de forma provisória. O ataque também será investigado pela polícia de Amã.

O responsável pelo tiroteio no posto de controle foi identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, de 39 anos. As autoridades disseram que ele era um cidadão jordano e não levava explosivos no caminhão que dirigia.

“Estamos rodeados por uma ideologia assassina liderada pelo eixo do mal do Irã. Os assassinos não fazem distinção, eles querem matar todos nós”, declarou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O grupo fundamentalista islâmico Hamas elogiou a ação e definiu o agressor como “um dos homens corajosos da Jordânia”, além de ter sido uma “resposta natural ao Holocausto perpetrado pelo inimigo”. (ANSA).