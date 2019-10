Ataque na Finlândia deixa 1 morto e cerca de 10 feridos

HELSINQUE, 01 OUT (ANSA) – Um homem com uma arma cortante matou uma pessoa e feriu cerca de outras 10 em uma escola técnica situada em um shopping center em Kuopio, no centro da Finlândia, nesta terça-feira (1º).

O agressor foi baleado e detido pela polícia. O episódio ocorreu no shopping Herman, que foi evacuado pelas forças de segurança.

Segundo alguns jornais finlandeses, o homem teria usado uma espada no ataque.

A polícia não informou o estado de saúde do agressor nem indicou o que teria motivado o crime. O primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne, escreveu no Twitter que o ataque é “chocante e totalmente condenável”. (ANSA)