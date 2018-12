Ataque hacker interrompe distribuição de jornais nos EUA

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – Vários jornais de grande circulação nos Estados Unidos, entre eles o Los Angeles Times, sofreram problemas de interrupção de impressão e entrega após ser alvo de um ataque cibernético neste sábado(29).

O episódio gerou atraso na distribuição do Los Angeles Times, do Chicago Tribune, do Baltimore Sun e de outros títulos pertencentes à Tribune Publishing. De acordo com o LA Times, as edições da costa oeste do Wall Street Journal e do New York Times, que usam a mesma plataforma, também foram afetadas. Em comunicado, a porta-voz da Tribune Publishing, Marisa Kollias, confirmou que o vírus afetou apenas os sistemas utilizados para publicar e produzir os jornais. O caso é investigado pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA. “Estamos cientes dos relatos de um potencial incidente cibernético que afeta várias agências de notícias e estamos trabalhando com nosso governo e parceiros da indústria para entender melhor a situação”, afirmou o órgão em nota. (ANSA)