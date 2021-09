Ataque funciona e Dallas Cowboys atropela o Philadelphia Eagles Vitória colocou o 'America's Team' na liderança da NFC Leste

O Dallas Cowboys fez valer a qualidade de seu ataque e derrotou o Philadelphia Eagles por 41 a 21, nesta segunda-feira (27), no AT&T Stadium, no clássico da NFL Leste que encerrou a semana 3 da NFL. O triunfo marcou o retorno do quarterback Dak Prescott à casa da franquia texana após 351 dias e colocou os Cowboys no topo da divisão, com duas vitórias e uma derrota. O Philadelphia Eagles caiu para o terceiro lugar, com o retrospecto contrário aos Cowboys, dois revéses e apenas um triunfo.

Apoiado por uma torcida ensandecida, os Cowboys assumiram o controle do jogo desde o princípio mesmo com um fumble de Dak Prescott no primeiro quarto e que acabaria recuperado pela Fletcher Cox, do Philadelphia Eagles, permitindo o touchdown dos visitantes. O camisa 4 dos Cowboys terminaria o jogo com 238 jardas, 21/26 passes completados e três touchdowns lançados.

Ezekiel Elliott e o tight end Dalton Schultz foram os principais destaques do Dallas Cowboys. “Zeke” utilizou sua explosão física para ser dominante no jogo corrido e terminou o confronto com 95 jardas terrestres, em 17 carreiras e dois touchdowns. Na via aérea, Schultz foi a principal válvula de escape de Dak Prescott, produzindo 80 jardas, seis recepções e dois TD’s.

Do lado dos Eagles, o plano de jogo da franquia da Pensilvânia não funcionou no clássico. Com seu ataque sofrendo diante da defesa dos Cowboys, Jalen Hurts produziu 326 jardas passadas, dois touchdowns, dois fumbles e 35 jardas terrestres. Na via áerea, Hurts se valeu de seus tight ends, Dallas Goedert e Zach Ertz, mas pouco para impedir a vitória do rival da divisão.

