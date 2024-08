Ataque em Tel Aviv deixa dois mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2024 - 7:04 Para compartilhar:

Duas pessoas morreram neste domingo (4) e duas ficaram feridas em um ataque a facadas na cidade de Holon, perto de Tel Aviv, anunciaram os serviços de emergência israelenses. A polícia informou que o suspeito palestino foi “neutralizado”.

“Foi um atentado terrorista complexo e difícil, no qual as vítimas estavam em três locais diferentes, a quase 500 metros umas das outras”, anunciou o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O ataque acontece em um momento de grande tensão em Israel e na região, após as ameaças de represálias do Irã, do movimento palestino Hamas e do movimento libanês Hezbollah aos assassinatos de seus dirigentes.

Na terça-feira, Israel matou em Beirute o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr. Na quarta-feira, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, morreu um ataque não reivindicado executado em Teerã.

Pouco depois do ataque, dois feridos, que estavam em condição crítica, uma mulher de 66 anos e um homem de 80, faleceram, anunciou o hospital Wolfson, de Holon.

Segundo a imprensa israelense, as vítimas eram um casal. Além disso, um homem de 68 anos ficou gravemente ferido e outro de 26 anos está em condição estável, segundo o Magen David Dom.

O suspeito do “suposto ataque terrorista”, residente na Cisjordânia ocupada, foi rapidamente “neutralizado” por um agente que seguiu para o local, informou a polícia em um comunicado.

O centro médico Shamir, em Holon, anunciou que o criminoso chegou ao hospital em estado crítico e foi declarado morto.

O ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, visitou o local do ataque e mencionou as tensões regionais desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada após o ataque sangrento do Hamas em território israelense em 7 de outubro.

“Nossa guerra não é apenas contra o Irã, mas também aqui nas ruas, e esta é exatamente a razão pela qual armamos a população israelense com mais de 150 mil licenças de armas”, disse Ben Gvir à imprensa.

