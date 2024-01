Ataque em igreja italiana em Istambul deixa um morto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/01/2024 - 9:08 Para compartilhar:

Uma pessoa morreu neste domingo (28) em uma igreja italiana de Istambul, Turquia, durante um ataque armado no momento em que uma missa era celebrada, informou o ministério do Interior.

O ataque foi executado por volta de 11H40 (5H40 de Brasília) no distrito Sariyer de Istambul por um grupo de homens encapuzados, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, nas redes sociais. Uma investigação foi aberta, acrescentou.

Policiais e ambulâncias foram enviados ao local, segundo imagens exibidas por canais de televisão.

Segundo o ministro, uma pessoa que acompanhava a cerimônia, identificada com as iniciais C. T., morreu no ataque.

“Condenamos com veemência este ataque desprezível”, afirmou Yerlikaya.

Os criminosos atiraram contra um cidadão em plena missa, disse Omer Celik, porta-voz do Partido pela Justiça e Desenvolvimento (AKP), que governa a Turquia.

“Nossas forças de segurança estão realizando uma investigação em larga escala”, declarou. “Aqueles que ameaçam a paz e a segurança dos nossos cidadãos nunca alcançarão seus objetivos”, acrescentou.

Após a bênção do Angelus, o papa Francisco falou sobre o ataque.

“Expresso minha proximidade com a comunidade da igreja Santa Maria Draperis de Istambul, que durante a missa foi alvo de um ataque armado que deixou um morto e vários feridos”, declarou o pontífice após a oração do Angelus na Praça de São Pedro, Vaticano.

A motivação do ataque ainda não foi determinada.

Em dezembro, as forças de segurança turcas prenderam 32 pessoas suspeitas de integrar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) e de planejar atentados contra sinagogas, igrejas e a embaixada do Iraque.

As detenções aconteceram em nove cidades, incluindo Istambul e Ancara, a capital.

Nos últimos meses, a Turquia reforçou as operações contra os membros do EI, grupo que reivindicou vários atentados no país, incluindo o de 1º de janeiro de 2017 contra uma casa noturna de Istambul, que deixou 39 mortos.

fo/rox/pc/hgs/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias