Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/10/2023 - 15:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 17 OUT (ANSA) – Segundo o Hamas, os mortos no bombardeio israelense ao Al-Ahli Arabi Baptist Hospital, na cidade de Gaza, são “ao menos 500”. As informações foram publicadas pelo Guardian. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias