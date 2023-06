Ataque em frente a consulado dos EUA em Jidá deixa dois mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 19:32 Compartilhe

Duas pessoas morreram, entre elas o agressor, em uma troca de tiros nesta quarta-feira (28), em frente ao consulado dos Estados Unidos em Jidá, no oeste da Arábia Saudita, informaram as autoridades do reino.

“Às 18h45 locais (12h45 de Brasília), um homem parou em um veículo em frente ao edifício do consulado antes de descer do carro com uma arma na mão”, noticiou a agência oficial de notícias saudita SPA, citando um porta-voz da polícia.

“As forças de segurança reagiram (…), resultando em uma troca de tiros que matou o atacante”, acrescentou.

Um agente de segurança nepalês ficou ferido e acabou falecendo.

O consulado americano na cidade costeira de Jidá, no Mar Vermelho, já foi alvo de ataques no passado, um deles em 4 de julho de 2016, quando um indivíduo se imolou com uma bomba no Dia da Independência dos EUA.

As ruas que levavam ao consulado, localizado no bairro de Nabeed, ficaram fechadas, então, por mais de um ano até a sede diplomática ser transferida para o bairro de Al Muhamadiyah, menos populoso.

Em dezembro de 2004, outro ataque deixou cinco mortos.

O incidente coincide com a celebração na Arábia Saudita do hajj, a maior peregrinação muçulmana, que reúne mais de 1,8 milhão de fiéis em Meca, cidade situada a 70 km de Jidá.

