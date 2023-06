Ataque em escola no PR: polícia prende quinto suspeito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 15:57 Compartilhe

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 39 anos, morador de Rolândia, suspeito de participar do ataque ao Colégio Helena Kolody, em Cambé, que ocorreu no dia 19. Trata-se da quinta pessoal presa do caso.

Nessa investigação também foram presos, além do autor, dois homens de Rolândia (um de 35 e outro de 21 anos) e um de 18 anos em Gravatá, no estado de Pernambuco.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, “as investigações seguem em andamento. Assim que o inquérito for concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a PCPR vai apresentar a dinâmica dos fatos e o motivo das prisões”.

Lembre o que ocorreu:

Um ex-aluno entrou na escola com o pretexto de buscar seu histórico escolar;

Depois começou a atirar em alunos;

Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto da Silva, de 16 anos, morreram no local;

Na terça-feira (20), o autor do ataque foi encontrado morto em sua cela.

Volta às aulas

As aulas do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, retomaram nesta segunda-feira – suspensas desde o ocorrido.

Nesta semana, alunos, professores e funcionários da escola poderão ser atendidos por psicólogos e assistentes sociais, segundo divulgado pelo governo do estado do Paraná. O conteúdo didático será retomado gradualmente, nos próximos dias.

