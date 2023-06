Ataque em escola no Paraná deixa adolescente morta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 12:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 GIU – Um ataque em uma escola de Cambé, no interior do Paraná, deixou uma adolescente morta e outro ferido na manhã desta segunda-feira (19).

O crime foi cometido por um ex-aluno de 21 anos que entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody com a desculpa de que precisava de um histórico escolar. Ele foi detido pela polícia.

A vítima dos disparos é uma aluna de 15 anos que morreu ainda dentro da escola, enquanto outro menor se encontra em estado grave.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram estudantes fugindo aos gritos e pulando o muro da escola.

Em seu perfil no Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que recebeu a notícia do ataque com “muita tristeza e indignação”.

“Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas.

Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, afirmou. (ANSA).

