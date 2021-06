Ataque em academia deixa um morto e três feridos no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (30), homens armados invadiram uma academia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e atiraram contra os clientes.

De acordo com a Polícia Militar, a ação deixou um suspeito morto e três pessoas feridas, incluindo dois policiais de folga que estavam no local. Um terceiro agente, que ia para o serviço e passava na mesma rua do estabelecimento, reagiu.

A polícia apreendeu um revólver calibre 38. Os policiais foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Até o momento, o suspeito morto não foi identificado.

A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer os fatos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para a ocorrência.

