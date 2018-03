Ataque do Estado Islâmico deixa 26 mortos em Cabul

CABUL, 21 MAR (ANSA) – Um homem-bomba se explodiu perto de um templo xiita em Cabul, capital do Afeganistão, matando pelo menos 26 pessoas e deixando 18 feridos nesta quarta-feira (21), segundo autoridades locais. O grupo terrorista Estado Islâmico (EI), de vertente sunita, assumiu a autoria. A explosão aconteceu durante a celebração do feriado de Nawruz, que marca o início do Ano Novo persa, quando as pessoas estavam deixando o santuário do bairro de Kart-e-Char, que fica próximo da Universidade de Cabul e do Hospital Ali Abad. As autoridades locais estão revisando o plano de segurança de Cabul após o ataque, estabelecendo um novo sistema para evitar ataques em grande escala. De acordo com a imprensa afegã, o suicida se aproximou de um grupo de fieis xiitas da comunidade Hazara para detonar a bomba.

Os últimos ataques contra xiitas no Afeganistão foram reivindicados pelo Estado Islâmico.

O Talibã, um dos principais grupos terroristas que atuam no país, já tinha negado qualquer participação no atentado de hoje.

O feriado de Nawruz é muito celebrado no Afeganistão, mas enfrentou a oposição de alguns mulçumanos, pois alguns fundamentalistas dizem que é uma celebração contrária ao islamismo. (ANSA)