Ataque do EI mata 10 membros das forças de segurança da Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2023 - 6:07 Compartilhe

Dez membros das forças de segurança do regime sírio morreram na segunda-feira à noite em um ataque do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na província de Raqa, norte da Síria, afirmou nesta terça-feira (8) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“O EI atacou posições e postos de controle de integrantes das forças do regime e incendiou veículos militares”, afirmou OSDH.

Seis soldados ficaram feridos, alguns deles gravemente, segundo a ONG.

As forças governamentais controlam setores no leste e sul da província de Raqa. Milícias curdas controlam a maior parte do norte.

A cidade de Raqa foi durante anos a capital do “califado” autoproclamado do Estado Islâmico, até a expulsão do grupo da localidade em 2017.

Na semana passada, o EI anunciou a morte de seu líder, Abu al Husein al Huseini al Qurashi, em confrontos no noroeste da Síria.

Desde o fim do ano passado, o EI intensifica os ataques na Síria, onde perdeu seus últimos redutos em 2019, derrotado pelas forças curdas e a coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos.

No domingo passado, seis militares sírios morreram em ataques do EI, informou o OSDH.

rh/vl/bfi/zm/mis/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias