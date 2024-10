Ataque deixa um morto e 10 feridos em Israel, segundo polícia e serviços de resgate

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2024 - 11:33 Para compartilhar:

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas neste domingo (6) em um ataque em Be’er Sheva, sul de Israel, informaram a polícia e os serviços de resgate, na véspera do aniversário do ataque do Hamas em 7 de outubro.

“Os paramédicos declararam a morte de uma mulher de 25 anos e estão removendo 10 feridos”, declarou o Magen David Adon, o equivalente israelense à Cruz Vermelha.

A polícia declarou que se tratava de um “suposto de ataque terrorista” e que o agressor foi “neutralizado”. Vários feridos foram atingidos por disparos de arma de fogo e outros, esfaqueados.

A polícia israelense tinha anunciado pouco antes que “várias pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na estação rodoviária central de Be’er Sheva”.

O Exército de Israel está em alerta máximo, na véspera do aniversário do ataque do Hamas a Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Na terça-feira, sete pessoas foram assassinadas com uma arma automática e uma faca por dois palestinos da Cisjordânia ocupada em uma estação de transporte público em Tel Aviv, centro de Israel.

O ataque, reivindicado pelo Hamas, é um dos mais mortais perpetrados pelo movimento islamista palestino em solo israelense em um ano.

O ataque de 7 de outubro de 2023 deixou 1.205 pessoas mortas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com um cálculo da AFP baseado em números oficiais israelenses e incluindo reféns que morreram ou foram mortos no cativeiro na Faixa de Gaza.

Desde então, pelo menos 41.870 palestinos, a maior parte civis, foram mortos na campanha de represália militar israelense na Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

