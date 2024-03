Ataque deixa 13 mortos na Síria, incluindo guarda iraniano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/03/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Ao menos nove combatentes pró-Irã, incluindo um membro da Guarda Revolucionária iraniana, estão entre os 13 mortos de bombardeios aéreos nesta terça-feira no leste da Síria, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

“Nove combatentes pró-Irã, incluindo um comandante da Guarda Revolucionária iraniana, morreram nos bombardeios aéreos contra um local que era usado como centro de comunicações”, afirmou a ONG.

Outras quatro pessoas morreram em um ataque separado na localidade de Albu Kamal, na fronteira com o Iraque, segundo a fonte.

A ONG, com sede no Reino Unido, afirmou que não tem informações sobre quem executou os ataques. Até o momento, nenhum grupo reivindicou as ações.

Israel executou centenas de ataques contra grupos pró-Irã que lutam ao lado das forças do presidente Bashar al-Assad na guerra civil de mais de uma década na Síria.

As forças dos Estados Unidos também executaram ataques na Síria, mas em menor quantidade.

Meios de comunicação próximos ao governo sírio, no entanto, afirmam que os ataques de terça-feira foram executados por americanos.

O OSDH afirmou que apenas um dos combatentes mortos no centro de comunicações era sírio.

Também informou que 10 civis sírios que moravam na região estão entre os mais de 30 feridos.

