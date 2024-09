Ataque de rebeldes jihadistas mata 12 soldados na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Doze soldados sírios morreram em um ataque suicida realizado por um grupo de rebeldes jihadistas no noroeste da Síria, informou na noite desta quarta-feira (4) o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido, que dispõe de uma rede de correspondentes na Síria.

Segundo o Observatório, “membros das forças do regime, incluindo um oficial, morreram em um ataque suicida do grupo Hayat Tahrir al-Cham (HTS) contra posições do Exército no norte da província de Latakia”, no balanço mais duro em um ano contra as forças do regime.

O HTS controla setores inteiros da província de Idlib, último reduto rebelde no noroeste do país, e partes das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia.

Mais de 5 milhões de pessoas, a maioria deslocadas de outras províncias, vivem em áreas que escapam do controle do governo sírio.

Considerado uma organização terrorista pelo regime sírio, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o grupo HTS enfrenta as forças regulares e seus aliados russos. Ele é a principal organização rebelde ativa no noroeste da Síria, onde atuam outros grupos, alguns deles apoiados pela Turquia.

