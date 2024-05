Ataque de pitbull mata bebê de 5 meses na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TURIM, 18 MAI (ANSA) – Um bebê italiano de apenas cinco meses morreu após ser atacado pelo cachorro pitbull da família em Palazzolo Vercellese, província de Vercelli, na região do Piemonte, nesta sexta-feira (18).

Os jovens pais da criança chamaram o socorro. Segundo as primeiras informações, o bebê estava no colo da avó, passeando no jardim de casa.

Socorristas foram ao local com um helicóptero, mas o bebê não resistiu. O animal foi apreendido por militares da Polícia Florestal. Segundo a família, ele nunca havia demonstrado sinais de agressividade.

No mesmo dia, veio à tona a informação de outro pitbull que atacou uma adolescente de 15 anos e sua mãe em Serracapriola, província de Foggia, na Puglia.

O caso ocorreu no último dia 11 de maio. O cachorro estava passeando de coleira com a dona, mas se soltou e atacou. A mãe sofreu uma fratura no pé, e a jovem teve ferimentos mais leves.

No último dia 13 de maio, uma menina de 2 anos foi hospitalizada após uma mordida de um pitbull em Milão. No fim de abril, um bebê de um ano e três meses foi morto por dois pitbulls em Eboli, no sul da Itália.

“Outra vítima do que parece ser a moda do momento: comprar ou adotar um cão molosso sem ter as habilidades necessárias para lidar com esses tipos de cães”, disse a Organização Internacional de Proteção Animal (Oipa). A instituição pediu que os legisladores regulem a posse de certas raças no país. (ANSA).