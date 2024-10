Ataque de Israel no sul de Gaza deixa cerca de 40 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/10/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 OUT (ANSA) – Um ataque israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, deixou cerca de 40 pessoas mortas nesta sexta-feira (25), de acordo com números divulgados pela imprensa árabe.

Caças de Israel bombardearam duas casas situadas no bairro de Al-Manara, no sul do município, um dos mais populosos do enclave palestino.

Segundo a emissora Al Jazeera, fontes médicas confirmaram pelo menos 38 mortos, incluindo 14 crianças sufocadas pela fumaça provocada pelos mísseis israelenses. 13 delas seriam da mesma família.

O Exército de Tel Aviv limitou-se a dizer que “vários terroristas foram eliminados” em ataques no sul de Gaza, que tem visto um recrudescimento dos ataques israelenses nas últimas semanas, forçando inclusive a suspensão da campanha de vacinação contra a poliomielite.

A guerra foi deflagrada em 7 de outubro de 2023, quando atentados terroristas do Hamas mataram 1,2 mil pessoas em Israel, cuja resposta já custou as vidas de cerca de 43 mil palestinos em Gaza. (ANSA).