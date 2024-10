Ataque de Israel no centro de Beirute mata ao menos 7 pessoas

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 03/10/2024 - 7:31 Para compartilhar:

Ao menos sete pessoas morreram e oito ficaram feridas em um ataque aéreo israelense contra um edifício no centro de Beirute, informou nesta quinta-feira (03/10) o Ministério da Saúde do Líbano.

Além disso, um porta-voz militar israelense advertiu sobre mais ataques no sul da capital libanesa nas próximas horas.

O Ministério da Saúde Pública informou inicialmente que o bombardeio contra um prédio na região de Al Bashura, no coração da cidade, havia deixado dois mortos e 11 feridos, mas atualizou os números depois de informar que mais pessoas morreram em decorrência dos ferimentos sofridos.

Este foi o segundo ataque ao centro da capital libanesa nesta semana. A maioria dos bombardeios anteriores foram direcionados contra subúrbios no sul da cidade.

Por sua vez, o jornal libanês Annahar disse que o ataque, realizado nas primeiras horas do dia, foi direcionado contra um centro médico pertencente à Autoridade de Saúde Islâmica, uma organização ligada ao Hezbollah.

Mais de 46 mortos

Até agora, neste ano, as sedes dessa organização em diferentes partes do Líbano, além de ambulâncias de seu Departamento de Defesa Civil, foram alvo de bombardeios israelenses.

Como tem acontecido nos últimos dias, o porta-voz militar israelense em árabe, Avichay Adraee, pediu aos moradores de três bairros do subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, que se afastem de algumas áreas porque elas serão bombardeadas.

Ao menos 46 pessoas morreram e 85 outras ficaram feridas nos bombardeios israelenses contra o Líbano na quarta-feira, informou o Ministério da Saúde Pública do país.

Os ataques de Israel no Líbano desde o início das hostilidades entre as forças israelenses e o grupo xiita libanês Hezbollah, em outubro do ano passado, mataram cerca de 2 mil pessoas.

Israel confirma morte de soldados

Nesta quarta-feira, Israel confirmou que ao menos oito soldados do país morreram e sete ficaram feridos em confrontos com o Hezbollah no sul do Líbano. Todos tinham entre 21 e 23 anos.

Estas são as primeiras baixas israelenses desde que militares israelenses iniciaram uma incursão terrestre no país vizinho, segundo informou o Exército do país.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que realizaram duas incursões no Líbano até o momento e alertaram os moradores para deixaram suas casas em mais de 20 áreas.

Já o Hezbollah disse que repeliu forças israelenses em três vilarejos no sul do Líbano.