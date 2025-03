Ataque de Israel em Gaza mata ao menos 3 crianças, diz mídia

ROMA, 31 MAR (ANSA) – Um ataque aéreo realizado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) na Cidade de Gaza deixou pelo menos 10 mortos nesta segunda-feira (31).

De acordo com a emissora Al Jazeera, a ofensiva do Exército israelense teria matado três crianças, enquanto o alvo do bombardeio foi uma estrutura residencial no enclave palestino.

As IDF anunciaram que continuam operando em Gaza para “expandir o perímetro de segurança no norte e no centro” do território. Além disso, a força militar informou que desmantelou um túnel do Hamas e uma fábrica de foguetes e lançadores.

“As tropas desmantelaram um túnel subterrâneo de um quilômetro de comprimento pertencente à organização terrorista Hamas. Em uma atividade posterior, os militares localizaram uma oficina usada para a produção de foguetes e lançadores”, disseram as IDF.

O Ministério da Saúde do Hamas revelou hoje (31) que mais de mil palestinos faleceram desde que as forças israelenses retomaram os ataques em Gaza, no último dia 18 de março. (ANSA).