Ataque de Israel em Gaza mata 10 parentes de líder do Hamas

Ansai Ansa 25/06/2024 - 14:01

ROMA, 25 JUN (ANSA) – A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta terça-feira (25) que ao menos 13 pessoas, incluindo 10 membros da família do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, morreram em um ataque do Exército israelense contra o campo de refugiados de al-Shati, na Cidade de Gaza.

De acordo com as autoridades do enclave palestino, uma das vítimas é Zahr Haniyeh, irmã do líder do Hamas que vive no exílio no Catar.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, informou que “vários mártires” continuam sob os escombros.

Em abril passado, três filhos classificados como “agentes militares” do Hamas e quatro netos de Haniyeh também foram mortos em outra ofensiva contra o campo de refugiados. (ANSA).