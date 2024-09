Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 27 SET (ANSA) – Pelo menos duas pessoas morreram e 76 ficaram feridas no ataque realizado nesta sexta-feira (27) por Israel em Beirute, capital do Líbano, de acordo com o governo libanês. (ANSA).