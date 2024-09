Ataque de Israel deixa nove mortos da mesma família no sul do Líbano

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 9:27 Para compartilhar:

Um ataque israelense deixou nove mortos da mesma família, incluindo quatro crianças, durante a madrugada desta sexta-feira, 27, na cidade de Shebaa, localizada próxima à fronteira entre o país e o Líbano. A informação foi confirmada pelo prefeito Mohammad Saab à Reuters.

De acordo com o ministro da Saúde do Líbano, desde a segunda-feira, 23, mais de 600 pessoas morreram no território libanês em decorrência de agressões de Israel. O país governado por Netanyahu afirmou ter atacado diversos pontos que seriam do grupo extremista Hezbollah.

Por sua vez, o Hezbollah diparou foguetes contra Israel em Kiryat Ata, área próxima da cidade de Haifa e Tiberias a cerca de 30 quilômetros da fronteira, alegando que a atitude é uma resposta aos ataques ordenados por Jerusalém a vilarejos, cidades e civis.

O conflito é o pior entre Israel e o Hezbollah em mais de 18 anos. Na quarta-feira, 25, os EUA e a França sugeriram um cessar-fogo imediato de 21 dias na fronteira entre o Líbano e o território governado por Netanyahu.