Ataque de Israel deixa dois mortos na Síria, diz imprensa estatal

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, nesta quarta-feira (26), por um ataque israelense no sul da Síria, informou a agência de notícias oficial Sana, citando fontes militares.

No entanto, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) reportou três mortos, incluindo uma idosa, e 11 feridos.

Segundo o OSDH, o ataque foi direcionado a um centro de serviço de uma fundação afiliada a grupos pro-iranianos, incluindo o Hezbollah.

A ofensiva ocorreu perto de Sayyeda Zeinab, sede de um importante santuário xiita defendido por milícias pro-iranianas e o exército sírio.

“Por volta das 23h40 (18h40, no horário de Brasília), o inimigo israelense fez um ataque aéreo saindo do Golã Sírio Ocupado contra várias posições no sul, matando duas pessoas e ferindo um soldado”, informou a Sana.

A agência ainda afirmou que a ofensiva causou diversos danos materiais e que a defesa antiaérea síria derrubou alguns mísseis, sem dar mais detalhes.

Os ataques israelenses na Síria têm se intensificado desde o início da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

As ofensivas têm como alvo o exército do presidente Bashar al-Assad e os grupos pró-iranianos que o apoiam, como o Hezbollah.

