Ataque de Israel contra Hezbollah em Beirute deixa cinco crianças mortas

Ao menos cinco crianças morreram durante um ataque de Israel contra o Hezbollah em Beirute, no Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

Segundo a Reuters, fontes de segurança no Líbano informaram que as Forças Armadas israelenses visavam uma figura importante do Hezbollah, aumentando drasticamente o conflito de um ano entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã.

Os militares israelenses disseram ter conduzido um “ataque direcionado” em Beirute. O ataque ocorreu perto de instalações importantes do Hezbollah, segundo as fontes de segurança no Líbano.

O alvo era o comandante de operações do Hezbollah Ibrahim Aqil, disseram duas fontes de segurança, e o destino dele é desconhecido.

Testemunhas da Reuters ouviram barulho de jato sobre a cidade na hora do ataque, e uma nuvem de fumaça pôde ser vista subindo da região.

Imagens da área-alvo transmitidas pela Al Jadeed do Líbano mostraram carros queimados e uma rua coberta de escombros.

A TV al-Manar do Hezbollah informou que os subúrbios do sul, conhecidos como Dahiyeh, foram submetidos a um ato de agressão e relataram que uma pessoa foi morta e 14 ficaram feridas, dizendo que esse era um número preliminar.

Iniciado pela guerra de Gaza, o conflito se intensificou significativamente esta semana, com o Hezbollah sofrendo um ataque sem precedentes no qual pagers e walkie talkies usados ​​por seus membros explodiram, matando 37 pessoas e ferindo milhares.

Na quinta-feira à noite, os militares israelenses realizaram seus ataques aéreos mais intensos no sul do Líbano desde que o conflito eclodiu há quase um ano.