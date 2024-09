Ataque de Israel contra escola em Gaza deixa ao menos 15 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/09/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 26 SET (ANSA) – Um ataque aéreo de Israel contra uma escola no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, deixou ao menos 15 mortos nesta quinta-feira (26), informou a Defesa Civil do enclave palestino.

De acordo com as agências de notícias palestinas Wafa e Al Jazeera, muitas pessoas que se abrigavam no colégio Hafsa al-Faluja ficaram feridas, algumas em estado grave.

Fontes locais relataram que entre as vítimas do bombardeio há muitas mulheres e crianças.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas já provocou a morte de pelo menos 41.534 palestinos, incluindo os 39 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Além disso, a guerra, deflagrada desde 7 de outubro de 2023, já deixou 96.092 feridos.

(ANSA).